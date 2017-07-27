Бронзовый заплыв Александры Герасимени: белоруска завоевала медаль на ЧМ по плаванию

Новости Беларуси. Есть медаль на ЧМ по водным видам спорта! Александра Герасименя завоевала бронзу чемпионата мира в Будапеште. В финале на дистанции 50 м на спине пловчиха финишировала с результатом 27,23 сек. От лидера заплыва, бразильянки Этьен Медейрос, белоруска отстала на 9 секунд.

Поклонники уже поздравляют белоруску с медалью. На страницах Александры в социальных сетях – десятки комментариев: «Спасибо, Саша», «Саша – наша гордость и краса», «Мы знали, что будет медаль», «Только вперед, только побед».



Что Герасименя сделает со своими волосами и почему видит только соперников справа?