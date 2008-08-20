Бронзовый призер Олимпиады в Пекине накануне вечером прилетел в национальный аэропорт "Минск"

В Пекине толкатель ядра Андрей Михневич поднялся на третью ступень пьедестала, тем самым завоевав первую за соревновательную карьеру олимпийскую медаль. Напомним, в Сиднее-2000 он был девятым, а в Афинах 2004 замкнул пятерку сильнейших. На родной земле призера Олимпиады ждали родные и близкие. Улыбки, рукопожатия, букеты цветов — герой Пекина заслужил такую встречу. По прибытии на родину наш атлет поделился своими впечатлениями и эмоциями.



И сегодня же вечером в Минск из Пекина прибудут тяжелоатлетка Анастасия Новикова, завоевавшая бронзовую медаль, а также Юлия Бичик и Наталья Геллах, получившие бронзу в академической гребле.