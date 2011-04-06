Бронзовый призер чемпионата Беларуси по футболу 2010 года «Минск» начал новый сезон с уверенной победы над «Днепром»

Прошлогодний обладатель бронзовых медалей в первом туре сезона 11-го года отправился на могилевский стадион «Спартак», в логово неуступчивого дома местного «Днепра».

Команда Виталия Тараканова в межсезонье серьезного оттока кадров не испытала, более того, состав клуба пополнился весьма добротными по белорусским меркам футболистами. А такие минские новобранцы как Роман Василюк или Денис Сащеко, например, имеют все шансы стать лидерами в своей новой команде.

А вот «Днепр» по уже сложившейся неприятной традиции из года в год в межсезонье расстается со своими ключевыми игроками. Свято место, как известно, пусто не бывает. Взамен прежних исполнителей приходят новые. Но это, вполне естественно, создает трудности и проблемы сыгранности состава. Тем не менее, несмотря на недостаток взаимопонимания, подопечные Андрея Скоробогатько со старта субботнего матча против ослепительно-белого «Минск» действовали довольно слаженно. Видимо, главный тренер могилевчан знает секрет создания настоящего коллектива в короткие сроки.

И, все же, поклонники «Днепра» голов в этот вечер в исполнении своих любимцев так и не увидели. Хотя могли и быть в завершении, к примеру, атаки Игоря Зенковича.

Отличные шансы для взятия ворот соперника имели и столичные «горожане», однако гостей также подводил прицел. Так что на перерыв футболисты ушли при стартовых нулях на табло, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

А вот после антракта ждать голов зрителям довелось недолго. Вот только к огорчению местной могилевской торсиды мячи влетали исключительно в сетку ворот «Днепра». Уже на 54-й минуте Игорь Воронков оперативно сыграл на добивании после удара Андрея Хачатуряна и вывел горожан вперед. 1:0 – в пользу гостей.

Правда, это взятие ворот вызвало у хозяев вопросы. В ходе результативной атаки Хачатурян жестко сыграл против защитника могилевчан Андрея Распопова. Так что «днепровцы» бросились высказывать претензии арбитру встречи Геннадию Левчуку, но вершитель футбольных судеб был непреклонен.

Зато второй гол минчан получился уже целиком и полностью бесспорным. Не придерешься. Разин и Шеряков отыгрались в стеночку и капитан гостей хладнокровно отправил мяч в чужие ворота. 2:0 – «Минск» начал сезон с уверенной победы.

Правда, уже в среду команду Виталия Тараканова ждет, по всем прогнозам, гораздо более серьезное испытание. «Горожане» померятся силами с земляками «динамовцами», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».