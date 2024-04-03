«Бресту» после победы над «Шахтёром» остался шаг до финала Кубка Президента по хоккею

В Солигорске состоялся пятый матч полуфинальной серии Кубка Президента между «Шахтером» и «Брестом». Команда из города над Бугом выиграла 2:1 и повела в серии со счетом 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шестая игра пройдет 4 апреля в Бресте – хозяевам остался один шаг до финала Кубка Президента. А 3 апреля «Гомель» в пятом матче полуфинальной серии примет жлобинский «Металлург». В случае победы «сталевары» могут стать финалистами Кубка Президента. Пока счет в серии до 4-х побед – 3:1 в пользу «Металлурга».