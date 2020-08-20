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Брестское «Динамо» узнало, кто будет следующим соперником в Лиге чемпионов

20 августа 2020 19:38
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Новости Беларуси. Брестское «Динамо» узнало соперника по новому розыгрышу Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во втором квалификационном раунде белорусскому клубу предстоит помериться силами с командой «Сараево».

Брестское «Динамо» узнало, кто будет следующим соперником в Лиге чемпионов-1

В гостевом противостоянии стартового раунда отбора боснийский клуб уверенно оставил не у дел валлийский «Коннас Куэй» с результатом 2:0. А дружина Сергея Ковальчука разгромила «Астану» – 6:3.

Дуэль в рамках второго этапа отбора пройдет уже 26 августа. Хозяевами вновь будут брестские динамовцы.

# Футбол Беларуси # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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