Брестское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Брестское «Динамо» стало последним полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Брестское «Динамо» стало последним полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Правда, для этого пришлось изрядно попотеть. Судьба путевки в противостоянии с «Ислочью» решилась только в серии пенальти. А основное время ответного матча завершилось вничью – 0:0.
Не было голов и в экстра-таймах, в футбольной лотерее победу своему клубу принес Кисляк. Таким образом, брестское «Динамо» составит компанию «Шахтеру», БАТЭ и «Славии» по 1/2.