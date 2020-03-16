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Брестское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка Беларуси по футболу

16 марта 2020 09:19
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Новости Беларуси. Брестское «Динамо» стало последним полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Брестское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка Беларуси по футболу -1

Правда, для этого пришлось изрядно попотеть. Судьба путевки в противостоянии с «Ислочью» решилась только в серии пенальти. А основное время ответного матча завершилось вничью – 0:0.  

Брестское «Динамо» пробилось в полуфинал Кубка Беларуси по футболу -4

Не было голов и в экстра-таймах, в футбольной лотерее победу своему клубу принес Кисляк. Таким образом, брестское «Динамо» составит компанию «Шахтеру», БАТЭ и «Славии» по 1/2.   

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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