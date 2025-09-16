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Брестское «Динамо» победило «Неман» в матче чемпионата Беларуси по футболу

16 сентября 2025 11:25
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В чемпионате Беларуси по футболу сыграны два матча. В центральной игре дня встречались претенденты на медали брестское «Динамо» и «Неман», сообщили в программе «СТВ-спорт». 

Брестчане прервали неудачную серию, а вот у клуба из Гродно дела в чемпионате не ладятся. На 18-й минуте счет открыл Михаил Гордейчук, а незадолго до перерыва точку в матче поставил Егор Корцов – 2:0 победа брестского «Динамо». Он же был признан лучшим игроком 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

В еще одной игре «Гомель» сломил сопротивление «Витебска» – 1:0. На 84-й минуте победный мяч провел Алексей Антилевский. Северяне потерпели пятое поражение подряд, повторив клубный антирекорд. Лидирует в чемпионате «МЛ Витебск», набравший 52 очка. На 11 меньше у «Славии». На третьей позиции – «Ислочь».

# Футбол # Футбол Беларуси

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