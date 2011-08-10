Брестское «Динамо» одержало сверхволевую победу в гостях над «Неманом», проигрывая два мяча

Гродненский «Неман» и брестское «Динамо», встретившиеся в 20 туре на поле гродненцев, словно повторили свои «достижения» предыдущего игрового дня.

Клуб с берегов Буга отпраздновал вторую подряд победу. Столько же, кстати, было в активе «бело-голубых» по итогам всей первой половины чемпионата. Похоже, обновление в тренерском штабе и вправду благотворно сказалось на динамовцах.

А вот подопечные Александра Корешкова во втором матче кряду уступили, выигрывая по ходу встречи. Причем, в субботнем поединке против своих давних принципиальных соперников «Неман» упустил преимущество в два мяча, что вызывает как минимум удивление. Казалось бы, многообещающий перевес хозяева центральной гродненской арены обеспечили себе уже к 35-й минуте матча после точных ударов Олега Страхановича и Павла Савицкого. Однако, оказалось, выстраданный гроненцами гандикап в два мяча был не таким уж и надежным.

При в общем-то блеклой игре в первом тайме брестчане сумели еще до перерыва один мяч отыграть. Дэвид Лазари изумительным ударом со штрафного заслужил аплодисменты даже от поклонников соперника. А уже во втором тайме, на 77-й минуте, хитрющий удар-парашют от динамовца Андрея Цевана сделал цифры равными – 2:2.

А в компенсированное время матча наступила драматичная развязка поединка. Прорыв Дмитрия Мозолевского в штрафную гродненцев Павел Пласконный остановил не по правилам – откровенным нарушением. Случилось это в пределах штрафной площади хозяев. И справедливое наказание в виде пенальти привел в исполнение Дмитрия Макар, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Брестчане, таким образом, отпраздновали сверхволевую победу – 3:2. И теперь, кстати, располагаются в турнирной таблице всего в трех очках от того же «Немана».

А вот гродненцы, которые еще не так давно были на подступах к пятерке сильнейших команд Высшей лиги, нынче опустились уже на девятую позицию.