Брестское «Динамо» не может обыграть «Нафтан» в Новополоцке уже 11 лет

Новополоцкий «Нафтан» и брестское «Динамо» подошли к встрече в разном настроении. Подопечные Юрия Пунтуса в минувшем туре были крепко биты «БАТЭ» со счетом 0:3 в родных стенах. «Северяне» же, напротив, отсалютовали в двух последних матчах двумя сухими победами. 6:0 – над «Днепром» и 1:0 – над минским «Динамо».

Разгадать же секрет новополоцкого «Атланта», где брестчане не побеждали с 2000 года, гостям не удалось и на этот раз. Хотя они были к этому близки как никогда.

Первая половина игры прошла в зрелищной борьбе за игровую инициативу вдали от штрафных. Внимания заслуживает лишь момент на 42-й минуте. Жуковский сделал подачу с углового, Верховцов, казалось бы, точно пробил головой. Но голу не суждено было состояться.

А после перерыва игру буквально взорвал эпизод на 57-й минуте, когда Макар решился на отчаянный удар метров с 30. Мяч угодил в стойку и отскочил прямо на набежавшего Цевана – 1:0. Буквально тут же полузащитник динамовцев чуть не оформил дубль, завершив свой забег по правой бровке коварным ударом в дальний угол, но за голкипера новополочан вновь вступилась штанга. Шанс отличиться упустил форвард брестского «Динамо» Хващинский, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Футболисты «Нафтана» не сдавались, двинувшись большими силами к владениям Сямука. Так, Гаврюшко после удара Хлебосолова оказался один на один перед голкипером гостей, но переиграть брестского вратаря не получилось.

И, все же, хозяевам удалось уйти от поражения. Когда до конца основного времени матча оставались считанные секунды, Сорокин на удачу забросил мяч в штрафную. Гаврюшко поборолся наверху, а попытка Верховцова пробить сходу вылилась в голевой пас Хлебосолову, который техничным ударом воплотил усилия партнеров в забитый мяч.

В итоге, за два часа упорнейшей борьбы побежденных не оказалось – 1:1.