Брестский гребной канал станет визитной карточкой города

Новый гребной канал должен стать основной базой для подготовки команд к предстоящей Олимпиаде в Пекине. Работы по реконструкции были проведены в кратчайшие сроки, и обошлись государству в десятки миллионов долларов. Сейчас общая площадь комплекса составляет 39 гектаров. Изменили береговую линию, расширили и удлинили канал, возвели необходимую инфраструктуру. В административно-судейском корпусе уже идут отделочные работы. Предусмотрены не только комфортные условия для судей и представителей международных федераций, но и для прессы. В гостиницу на 110 мест, находящуюся тут же, со дня на день начнут завозить мебель.

Размеры гребного канала - 2250 метров в длину и 158 в ширину. Это соответствует мировым стандартам и позволяет проводить соревнования любого уровня. Не следует забывать и о благоприятном географическом положении. В Старом Свете хороших гребных каналов достаточно, но все они требуют обновления. Брестский - пока самый современный, и находится в центре Европы.

Канал входит в городскую черту, а значит, станет излюбленным местом отдыха брестчан. Это учли проектировщики: около гребного канала расположено небольшое озерцо, стоянка на 350 автомобилей, по периметру всего комплекса проложена лыжероллерная трасса. Поболеть за гребцов можно с трибуны, под которой разместятся пункты проката спортивного инвентаря.