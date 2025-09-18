«Брест» уступил «Динамо-Молодечно» – результаты ЧБ по хоккею

Три матча сыграны 17 сентября в экстралиге, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Самой результативной оказалась игра в «Бресте», где хозяева уступили «Динамо-Молодечно» – 1:2. Автор решающего гола – нападающий Павел Развадовский. С таким же счетом «Неман» отыгрался на последней минуте игры с «Витебском» и вырвал победу в серии буллитов. Решающий бросок исполнил Владислав Никулин.

Победную серию продолжила «Юность», в активе минчан пятый успех подряд. На этот раз команда Сергея Стася сломила сопротивление «Гомеля». Автором единственного гола за пять минут до финальной сирены стал защитник Андрей Шикуть. Действующие чемпионы набрали 10 очков и возглавляют турнирную таблицу.