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«Брест» стал вторым финалистом Кубка Президента по хоккею

04 апреля 2024 20:16
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«Брест» стал вторым финалистом Кубка Президента. Хоккеисты из города над Бугом и в шестом матче обыграли победителя регулярного сезона – солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Брест» стал вторым финалистом Кубка Президента по хоккею-1

Команда Сергея Пушкова – явное открытие нынешнего чемпионата. На предыдущей стадии была отправлена восвояси вторая дружина первенства – «Витебск». Нынче пал победитель. Причем для того, чтобы попасть в решающую серию, «Бресту» хватило шести дуэлей. Примечательно также, что точка в битве с «Шахтером» была поставлена на домашнем льду. Таким образом, за золото сразятся «Брест» и «Металлург». «Сталевары» пробились в финал третий год кряду.

# Хоккей

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