Бразилия вышла в 1/4, обыграв Чили в серии послематчевых пенальти - 1:1 (3:2)

ЧМ-2014 по футболу. На поле стадиона в Белу-Оризонти в матче 1/8 финала встретились сборные Бразилии и Чили.

Быстрая и жёсткая игра получилась в первом тайме. Бразильцы имели небольшое преимущество, да и моментов было у них побольше. Сборная Чили отвечала хорошими атаками, которые проходили за счёт мелкого паса низом.

На 18-ой минуте с подачи углового с левого фланга Тьяго Силва головой скинул мяч на дальнюю штангу, где Давид Луис в касание внёс игровой снаряд в ворота.

1:0 - Бразилия открыла счёт

Сравнять счет чилийцам удалось на 32-ой минуте благодаря позиционной ошибке бразильской обороны.

Санчес открылся в свободную зону в штрафной, последовала передача с правого фланга от Варгаса, после чего Санчес послал мяч в дальний угол в притирку со штангой.

1:1 - Чили догоняет соперника

Первый тайм с таким счетом и закончился.

Во втором тайме игра была равная игра, но моментов бразильцы создали больше, даже забили гол, но судья усмотрел в этом эпизоде у Халка игру рукой.

Основное время победителя не выявило.

Начался экстра-тайм

Бразильцы свежее выглядели в дополнительное время и владели явным преимуществом. Однако самый опасный момент был у сборной Чили, на 120-й минуте Пинилья с линии штрафной пробил в перекладину.

Дополнительное время не выявило победителя. Последовала серия послематчевых пенальти.

3:2 в серии послематчевых пенальти. Бразилия выходит в 1/4

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Матч начался 28 июня в 19.00 по белорусскому времени.

Стартовые составы команд:

Бразилия: Жулио Сезар, Дани Алвес, Тьяго Силва, Давид Луис, Марсело, Фернандиньо, Оскар, Луис Густаво, Халк, Фред, Неймар.

Чили: Браво, Мена, Исла, Сильва, Санчес, Видаль, Варгас, Медель, Хара, Арангис, Диас.