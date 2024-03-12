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Ботников про ЧМ по пляжному футболу: мы ехали играть в финале, но нас подкосила игра с Италией

12 марта 2024 17:55
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Благодарность за отлично выполненную работу – 12 марта в Национальном олимпийском комитете чествовали сборную Беларуси по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-спорт». На чемпионате мира в Дубае белорусы заняли четвертое место – и это лучший результат в истории.

Ботников про ЧМ по пляжному футболу: мы ехали играть в финале, но нас подкосила игра с Италией-1

Торжество проходило в очень теплой атмосфере. Слова поддержки и благодарности игрокам и тренерскому штабу сборной во главе с испанским специалистом Николасом Альворадо высказали президент НОК Виктор Лукашенко и Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. В Дубае белорусы подарили болельщикам много положительных эмоций, важно и то, что на мундиале наша команда выступала под родным, белорусским флагом. Заняв в итоге четвертое место, наша дружина доказала, что входит в элиту мирового пляжного футбола.

Ботников про ЧМ по пляжному футболу: мы ехали играть в финале, но нас подкосила игра с Италией-4

Михаил Ботников, председатель Белорусской федерации пляжного футбола:
У нас великолепный тренер, который в прошлом был хорошим игроком, который вместе с нашей командой рос, набирался мастерства. Ребята к нему очень трепетно относятся. И симбиоз всех этих факторов сыграл ту роль, что мы достигли такого большого результата. Мы ехали туда играть в финале, но нас очень подкосила игра с Италией. Мы приносим извинения всем болельщикам, потому что мы пониманием, что ждали от нас большего.

Ботников про ЧМ по пляжному футболу: мы ехали играть в финале, но нас подкосила игра с Италией-7

Михаил Августов, голкипер сборной Беларуси по пляжному футболу:
Если брать последние результаты, сборная выступала хорошо, потому что Игры СНГ были победные, на чемпионате Европы заняли третье место. И, в принципе, европейские команды уже понимали, на что мы способны. Думаю, все разбирали, готовились.

Ботников про ЧМ по пляжному футболу: мы ехали играть в финале, но нас подкосила игра с Италией-10

Игорь Бриштель, нападающий сборной Беларуси по пляжному футболу:
Это здорово, что мы под своим флагом, под своим гимном можем выступать на соревнованиях. И болельщикам не запрещают приходить с флагами – это большой плюс для нас. Поэтому мы счастливы и радостны.

На чемпионате мира сборная Беларуси была настоящей командой, роль лидера в которой взял на себя Игорь Бриштель. Всего опытный игрок забил 12 мячей, получив бронзовый мяч FIFA и награду лучшему бомбардиру турнира.

# Футбол Беларуси

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