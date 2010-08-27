Борисовский БАТЭ стал единственным белорусским клубом, пробившимся в групповой этап Лиги Европы

Минское «Динамо» и могилевский «Днепр» еврокубковый сезон завершили.

Борисовчане после крупной домашней победы над португальским Маритиму – 3:0 не позволили себе проиграть и в гостях. Команда Виктора Гончаренко оказалась сильнее – 2:1. Голы на свой счет записали Александр Павлов и Максим Скавыш.

Минское «Динамо» не сумело справиться с бельгийским Брюгге. Неделю назад в гостевом поединке команда Владимир Гольмака уступила – 1:2, а в четверг на родном стадионе «бело-голубые» проиграли со счетом 2:3. Причем бельгийцы дважды забивали с пенальти. У минчан отличились Андрей Чухлей и Станислав Драгун.

Шансы могилевского «Днепра» на выход в групповой раунд изначально были ничтожно малы. В гостях у грозного испанского «Вилдьяреала» подопечные Андрея Скоробогатько потерпели разгромное поражение – 0:5. При поддержке родных болельщиков могилевчане сумели-таки забить гол престижа, на 19-й минуте ворота испанцев распечатал Владимир Юрченко. На этот выпад «Вильяреал» ответил двумя точными ударами. Общий счет противостояния –7:1 в пользу испанского клуба.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Татьяна Копанцова, телекомпания СТВ.