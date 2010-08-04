Борисовский БАТЭ проведет сегодня ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов

Противостояние недельной давности в Борисове завершилось безголевой ничьей 0:0, так что обе команды сохраняют примерно равные шансы на итоговый успех.
Напомним, победитель дуэли продолжит борьбу в раунде плей-офф сильнейшего клубного турнира континента. Проигравший отправится в аналогичный раунд Лиги Европы.
Место в нокаут-раунде Лиги Чемпионов накануне уже забронировали за собой «Хапоэль» из Тель-Авива и бельгийский «Андерлехт».
Футбол. Лига Чемпионов
3 квалификационный раунд
Хапоэль Т-А (Израиль) – Актобе (Казахстан) 3:1 (первый матч 0:1)
Андерлехт (Бельгия) – ТНС (Уэльс) 3:0 (первый матч 3:1)
Вчера состоялся также один ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы: Венский «Рапид» был гораздо убедительнее своего соперника.
Футбол. Лига Европы
3 квалификационный раунд
Рапид (Австрия) – Берое (Болгария) 3:0 (первый матч 1:1)