Борисовский БАТЭ проведет сегодня ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов

В выездном поединке в Дании команда Виктора Гончаренко встретится с футбольным клубом «Копенгаген».

Противостояние недельной давности в Борисове завершилось безголевой ничьей 0:0, так что обе команды сохраняют примерно равные шансы на итоговый успех.

Напомним, победитель дуэли продолжит борьбу в раунде плей-офф сильнейшего клубного турнира континента. Проигравший отправится в аналогичный раунд Лиги Европы.

Место в нокаут-раунде Лиги Чемпионов накануне уже забронировали за собой «Хапоэль» из Тель-Авива и бельгийский «Андерлехт».

Футбол. Лига Чемпионов

3 квалификационный раунд

Хапоэль Т-А (Израиль) – Актобе (Казахстан) 3:1 (первый матч 0:1)

Андерлехт (Бельгия) – ТНС (Уэльс) 3:0 (первый матч 3:1)

Вчера состоялся также один ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы: Венский «Рапид» был гораздо убедительнее своего соперника.

Футбол. Лига Европы

3 квалификационный раунд

Рапид (Австрия) – Берое (Болгария) 3:0 (первый матч 1:1)