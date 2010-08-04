Прямой эфир

Борисовский БАТЭ проведет сегодня ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов

04 августа 2010 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В выездном поединке в Дании команда Виктора Гончаренко встретится с футбольным клубом «Копенгаген».

Противостояние недельной давности в Борисове завершилось безголевой ничьей 0:0, так что обе команды сохраняют примерно равные шансы на итоговый успех.

Напомним, победитель дуэли продолжит борьбу в раунде плей-офф сильнейшего клубного турнира континента. Проигравший отправится в аналогичный раунд Лиги Европы.

Место в нокаут-раунде Лиги Чемпионов накануне уже забронировали за собой «Хапоэль» из Тель-Авива и бельгийский «Андерлехт».

Футбол. Лига Чемпионов
3 квалификационный раунд
Хапоэль Т-А (Израиль) – Актобе (Казахстан)               3:1 (первый матч 0:1)
Андерлехт (Бельгия) – ТНС (Уэльс)                     3:0 (первый матч 3:1)

Вчера состоялся также один ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы: Венский «Рапид» был гораздо убедительнее своего соперника.

Футбол. Лига Европы
3 квалификационный раунд
Рапид (Австрия) – Берое (Болгария)   3:0 (первый матч 1:1)

Другие новости рубрики

Все новости
04 августа 2010 14:24

Чемпионат Европы по синхронному плаванию начался в Будапеште

04 августа 2010 14:24

В Мюнхене продолжается чемпионат мира по пулевой и стендовой стрельбе

04 августа 2010 14:22

Евгений Гутарович стал победителем третьего этапа веломногодневки «Тур Польши»