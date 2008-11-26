Борисовский БАТЭ и мадридский "Реал" сразились накануне на минском стадионе "Динамо"

Очередной матч Лиги чемпионов получился захватывающим и динамичным. Мадридцам пришлось играть в очень непривычных погодных условиях, но даже это не помешало испанской дружине одержать победу. Счёт 1:0 в пользу испанских футбольных грандов.



Белорусские болельщики горячо поддерживали свою команду во время игры и после её завершения. Каким бы ни был результат, фанаты считают борисовчан победителями.



Свой заключительный матч на групповом этапе Лиги чемпионов борисовчане проведут 10-го декабря в итальянском Турине против Ювентуса.