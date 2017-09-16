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Борец вольного стиля Александр Медведь сегодня отмечает 80-летие

16 сентября 2017 12:23
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Новости Беларуси. С юбилеем трехкратного олимпийского чемпиона  поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борец вольного стиля Александр Медведь сегодня отмечает 80-летие-1

Напомню, Александр Медведь признан лучшим спортсменом Беларуси 20 века, Международной федерацией объединенных стилей борьбы он назван сильнейшим борцом вольного стиля в истории спорта. Сегодня юбиляр принимает поздравления в Минской городской ратуше.

Борец вольного стиля Александр Медведь сегодня отмечает 80-летие-3

Он ожидаемый гость и в Дворце спорта. Здесь сегодня стартует Гран-при по вольной борьбе на призы Александра Медведя. Турнир собрал более 200 атлетов из десятка стран, в том числе из России, США, Ирана и Украины – родины именитого спортсмена.

# Юбилеи # Фотофакт

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