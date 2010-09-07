Борьба. В Москве набирает обороты чемпионат мира

Спортсмены более чем из 100 стран в течение недели будут оспаривать награды планетарного форума.

Три комплекта медалей накануне нашли своих обладателей. Место на пьедестале занял и белорусский атлет греко-римского стиля. В финале сошлись серебряный призер чемпионата Европы этого года Тимофей Дейниченко и иранец Амир Азиз Аликбари – экс-чемпион Азии и бронзовый призер чемпионата мира 2009. Поединок получился вязким и неоднозначным. Иранец не хотел зря рисковать, но при этом отлично парировал отчаянные попытки белоруса ввязаться в настоящую борьбу. В итоге один проигранный балл стоил Дейниченко золота чемпионата.

На коврах спорткомплекса «Олимпийский» 7 сентября будут разыграны три комплекта наград, за которые поборются и представители Беларуси. В весовой категории 60 кг выступит Дмитрий Аленский, 84 кг – Александр Грабовик и 120 кг – Иосиф Чугошвили.

Анжелика Урман, телекомпания СТВ.