Большой теннис снова в Минске!

Завтра в столице стартует кубок Девиса - белорусы выйдут на корт, где встретятся с командой Швейцарии.

Шансы обеих дружин - белорусской и швейцарской оцениваются как 50 на 50. трехдневный теннисный марафон, в формате 4 одиночные встречи и одна парна обещает быть напряженным и полным интриг.

Самая главная интрига - приедет ли в Минск первая ракетка мирового рейтинга развеялась с приездом в Беларусь швейцарской дружины. К сожалению, "Великий Роджер" этот матч пропускает.

Между тем сборная гостей хорошо сбалансированная, кстати, то же говорит и о нашей капитан белорусов Дмитрий Татур. Сейчас тыл Мирного и Волчкова, которые в Кубке Дэвиса уже играют 14 лет прикрывают Коротченя и Игнатик.

Сегодня определили порядок выхода игроков на корт. Так начнут встречу Боли и Мирный, после чего сыграют Вавринка и Игнатик. Именно его наш капитан Дмитрий Татур назвал вторым номером команды.

Руководитель белоруской теннисной ассоциации, мэр столицы Михаил Павлов напутствовал всю команду и молодого Игнатика лично. Хладнокровие, трезвая оценка ситуации и минимум ошибок. Какая бы ситуация не была - не расстраивайся.

Год назад в Минске белорусы проиграли шведам и тем самым прервали свою десятиматчевую серию домашних побед в Кубке Дэвиса. Предстоящий поединок со Швейцарией вполне может стать точкой нового победного отсчета.

К слову, возможность принимать дома команду Швейцарии - дополнительный бонус на пути в Мировую группу, ведь выбор игрового покрытия - прерогатива белорусской стороны.

