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Большой теннис снова в Минске!

10 апреля 2008 18:36
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Завтра в столице стартует кубок Девиса - белорусы выйдут на корт, где встретятся с командой Швейцарии.

Шансы обеих дружин - белорусской и швейцарской оцениваются как 50 на 50. трехдневный теннисный марафон, в формате 4 одиночные встречи и одна парна обещает быть напряженным и полным интриг.

Самая главная интрига - приедет ли в Минск первая ракетка мирового рейтинга развеялась с приездом в Беларусь швейцарской дружины. К сожалению,  "Великий Роджер" этот матч пропускает. 

Между тем сборная гостей хорошо сбалансированная, кстати, то же говорит и о нашей капитан белорусов Дмитрий Татур. Сейчас тыл Мирного и Волчкова, которые в Кубке Дэвиса уже играют 14 лет прикрывают Коротченя и Игнатик.    

Сегодня  определили порядок выхода игроков на корт. Так начнут встречу Боли и Мирный, после чего сыграют Вавринка и Игнатик. Именно его наш капитан Дмитрий Татур назвал вторым номером команды.      

Руководитель белоруской теннисной ассоциации, мэр столицы Михаил Павлов  напутствовал всю команду и молодого Игнатика лично. Хладнокровие, трезвая оценка ситуации и минимум ошибок. Какая бы ситуация не была - не расстраивайся. 

Год назад в Минске белорусы проиграли шведам и тем самым прервали свою десятиматчевую серию домашних побед в Кубке Дэвиса. Предстоящий поединок со Швейцарией вполне может стать точкой нового победного отсчета.  
К слову, возможность принимать дома команду Швейцарии - дополнительный бонус на пути в Мировую группу, ведь выбор игрового покрытия - прерогатива белорусской стороны.

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