Большой клубный футбол в Минске

Сегодня в Минске в рамках Лиги Европы встречаются борисовский БАТЭ и английский «Эвертон».

Официальная делегация из Англии уже прибыла в Беларусь накануне вечером. А сегодня приедет подкрепление - около тысячи болельщиков с Туманного Альбиона. Сопровождать их будут три английских полицейских. Как поясняют в МВД, люди в форме будут постоянно находиться рядом с англичанами, как во время прогулок по городу, так и на самой игре.

Среди особенностей матча – повышенный уровень безопасности. Подозрительных футбольных фанатов сотрудники милиции более тщательно досмотрят в специальной палатке. Такой метод широко применяется в европейских странах. В Беларуси он будет опробован впервые.

Кроме того, столичная милиция призывает болельщиков-автовладельцев не приезжать на матч на личном транспорте. Движение на улицах Ульяновской, Свердлова и Кирова будет ограничено, а остановка и стоянка на прилегающих к стадиону улицах - запрещена.