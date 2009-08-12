Прямой эфир

Большой футбол в Минске: Беларусь – Хорватия

12 августа 2009 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Матч сборных состоится сегодня на стадионе «Динамо». Победа позволит нашей команде продолжить борьбу за второе место в турнирной таблице 6-й отборочной группы чемпионата мира-2010.На вторую строчку также претендуют украинцы и хорваты. Столичная милиция просит болельщиков прийти на стадион «Динамо» заранее. Четыре пункта пропуска начнут работать в семь вечера. На стадион не пропустят граждан в состоянии опьянения или с алкогольными напитками и пивом в том числе. Громоздкие вещи следует сдать в камеры хранения, которые будут открыты в районе касс рядом с улицей Ульяновской. Для парковки транспорта можно использовать площадку возле концертного зала «Минск», паркинг «Столица», улицы Маркса, Комсомольскую, Володарского, Октябрьскую и Белорусскую.

Другие новости рубрики

Все новости
11 августа 2009 17:49

Предматчевая пресс-конференция Глеба и Штанге

11 августа 2009 17:43

Футбол. Кубок Беларуси. 1/16 финала

11 августа 2009 17:36

Ответный матч БАТЭ в Лиге чемпионов против Вентспилса