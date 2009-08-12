Большой футбол в Минске: Беларусь – Хорватия

Матч сборных состоится сегодня на стадионе «Динамо». Победа позволит нашей команде продолжить борьбу за второе место в турнирной таблице 6-й отборочной группы чемпионата мира-2010.На вторую строчку также претендуют украинцы и хорваты. Столичная милиция просит болельщиков прийти на стадион «Динамо» заранее. Четыре пункта пропуска начнут работать в семь вечера. На стадион не пропустят граждан в состоянии опьянения или с алкогольными напитками и пивом в том числе. Громоздкие вещи следует сдать в камеры хранения, которые будут открыты в районе касс рядом с улицей Ульяновской. Для парковки транспорта можно использовать площадку возле концертного зала «Минск», паркинг «Столица», улицы Маркса, Комсомольскую, Володарского, Октябрьскую и Белорусскую.