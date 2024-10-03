Большой футбол на СТВ. Минское «Динамо» стартует на групповом этапе Лиги Конференций
Большой футбол покажет СТВ. Минское «Динамо» 3 октября стартует на групповом этапе третьего по силе клубного турнира Старого Света Лиги Конференций. Прямую трансляцию поединка с шотландским «Хартсом» смотрите в 19:40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш чемпион не был в осенней стадии Еврокубков более 10 лет и теперь попытается доказать, что не растерял былой прыти. «Динамо» нынче на ходу. К примеру, в национальном первенстве у команды вторая позиция. Однако по потерянным очкам дружина значительно опережает всех конкурентов. Достаточно сказать, что за 20 встреч бело-голубые потерпели только одну неудачу. Дела у шотландцев значительно хуже. Атакующая линия совсем не блещет, да и пропускают они много. Серия без побед насчитывает 15 матчей. Будем верить, что вечером она продолжится.
В связи с трансляцией футбола изменяется время выхода в эфир новостей. Традиционный информационный час начнется в 19:00. Узнавайте все самое интересное первыми, а затем приобщайтесь к игре номер один.