Болельщики ХК «Динамо» (Минск) осваивают просторы КХЛ не хуже, чем их любимая команда

Городок провинциальный, хандра осенняя, самому насыщенному игровому отрезку – конец. В таком примерно контексте мы отправлялись в Чехов. Между тем оказалось, что это вполне спортивный город.

Тут помимо аккуратной ледовой арены – масштабный олимпийский, куда вскоре отправиться и гандбольное минское «Динамо». В берлогу к местным медведям. А на окрестных домах и остановках, в общем, везде, зримые признаки хоккейного бума.

Клюшку в руку каждому чеховцу! Такой вот, примерно, здешний девиз на данный момент. У касс толчеи не наблюдается. Нам объясняют: «Кому надо, билет купил уже давно». И точно. Аншлаг без проблем состоялся. Вклад в него внесли и несколько десятков белорусов. И это приятно. Просторы КХЛ наши фанаты осваивают не хуже «Динамо».

Наши в Чехове вызывают прилив гордости за страну, начисто заглушая местных «аматараў», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А как поют. Сперва – свой гимн, а потом и чужой. Но братание на трибунах – одно. На льду же такого нет. В матче с «Витязем» «Динамо» предстояло разгадать загадку: «Как недавний аутсайдер одного за другим пустил по миру таких монстров как «Салават Юлаев», «Магнитка», а еще «Трактор».

Александр Комаристый, ХК «Витязь» (Чехов):

Приход нового тренера – это всегда толчок для команды. И стали дисциплинированней играть, выполнять установку. Все равно победы должны были прийти.

Комаристый для нас – свой среди чужих. Он в свое время играл за «Гомель-2» вместе с тем же Коробовым. Потом уехал на родину и нашел себя в «Витязе». Третий по результативности в команде – это о чем-то да говорит. Правда, успехи Саши пришлись на начало сезона, а в последнее время его жало притупилось. Не забил Комаристый и «Динамо».

Александр Комаристый, ХК «Витязь» (Чехов):

Просто играю. Уже матчей десять молчание. Были полумоменты. Надо работать, чтобы все получалось.

С таким подходом Комаристый вписывается в концепцию Назарова идеально. «Витязь» – команда без звезд. И потому концепция тренера – сплошной минимализм. На вопрос: «Что теперь делают чеховцы, чего не делали раньше», тренер отвечает: «Просто ребята работают. А до этого не прилагали усилий».

Он прав. Тренер с темным довгайским прошлым. Прав, потому что его команда играет в хороший хоккей, чего раньше за «Витязем» не водилось. Играет, может, даже и лучше, чем уставшее и потерявшее в разъездах много игроков «Динамо». Но у нас есть свой стратег – Марек Сикора. И он выстраивает путь к победе по своему: «Оборона, оборона и еще раз оборона». И, конечно, реализация большинства.

В начале игры рецепт работает. Минчане наказывают хозяев за нарушения два раза из двух. Михалев четко реагирует на отскок, а Давид Петрашек, ассистировавший в первом случае, во втором обходиться собственным щелчком от синей линии.

Но проблемы в защитной линии – уже давно ахиллесова пята у минчан. Костюченка и Антонова на льду остро не хватает. Поэтому Крис Саймон и бросает, и подбирает, сравнивая счет в первый раз. А во второй ошибается Сергей Шелег, подарок которого Джошуа Греттон использует на все сто – 2:2. К сожалению, некому, оказывается, подстраховать капитана, когда Штумпел теряет шайбу в борьбе с Саймоном. Неукротимый индеец подводит черту второму периоду.

«Динамо» пытается вернуться в игру, но вместо этого упускает контратаку. Георгий Белоусов – 4:2. Создается ощущение, что «Салавата» и «Магнитки» минчанам не миновать. Но, видимо, хоккейный Бог был на нашей стороне. Когда Сергей Демагин забрасывает третью шайбу в ворота Егорова, чеховский голкипер рвет пах и покидает лед. Холодный, как говорят в хоккее, Кевин Лаланды пугает, похоже, даже своих защитников. Те жмутся к воротам, и Дмитрий Мелешко переводит встречу в овер-тайм. Потом Лаланды не выручает и в серии буллитов, в отличие от Роберта Эша. Победа над «Витязем» 5:4, может, не самая громкая в сезоне, но очень нужная. Теперь нас не пугают подсчеты потерянных очков. Даже с их учетом «Динамо» проходит в плей-офф, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Роберт Эш, ХК «Динамо» (Минск):

У нас было очень много работы сегодня. Слишком многое мы позволяли сопернику. Но хорошо сыграли в концовке, и это все решило.

Сергей Варламов, ХК «Динамо» (Минск):

Я думаю, что ключевым для нас моментом был наш третий гол. Он помог нам поверить в себя. Ведь после того, как счет стал 4:2, ребята прилично расстроились.

Давид Петрашек, ХК «Динамо» (Минск):

Победа перед перерывом очень кстати. Отдохнем, восстановимся и снова в бой.

В турнирной таблице минчане находятся в золотой середине, но от второго места отстают всего на три очка, что рисует вполне радужные перспективы на будущее. Правда ситуация в конференции такова: внизу много клубом с амбициями. Даже «Витязь» может показать зубы. Старт у отстающих не задался, но они готовы вернуться в игру и сорвать куш.

На Востоке о такой плотности можно только мечтать. После восьмого места – провал, из которого вряд ли выкарабкается даже «Трактор». Остается следить за частностями: взлетом и падением «Салавата», расцветом «Барыса» и кризисом «Нефтехимика».