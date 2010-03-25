Болельщики «БАТЭ» разочарованы, а гомельчане «ДСК» впервые в полуфинале кубка Беларуси

Два матча «МТЗ-РИПО» и «БАТЭ», а также «ДИНАМО» и «ДСК» болельщиков одной пары разочаровали, а другой пары – порадовали. Борисовчанин Дмитрий Лихтарович увеличил количество своих матчей на высшем уровне до 500.

Отдадим должное болельщикам столичного «МТЗ-РИПО» и борисовского «БАТЭ». Несмотря на хоккейный счет первого четвертьфинального матча, трибуны Футбольного манежа, где встретились команды в повторном матче, были переполнены под завязку и не умолкали ни на минуту. Вот только футбол в исполнении соперников получился пресноватым на эмоции и не богатым на острые моменты.

Единственный голевой удар во встрече нанес тракторозаводец Александр Макась уже на исходе 15-ой минуты. Счет 1:0 в свою пользу минчане берегли изо всех сил. Правда, посягнуть на его изменения борисовчане пробовали как-то вяловато. Наверное, они были правы. Сезон, такой длинный и напряженный, только начинается. Но за борисовских болельщиков почему-то все равно обидно. Манежные трибуны они покидали явно разочарованными.

Но состоявшийся матч все равно войдет в историю. Потому что на 60-ой минуте игры на поле появился борисовский аксакал Дмитрий Лихтарович. Таким образом увеличив количество своих матчей на высшем уровне до фантастической цифры 500. Лихтарович стал полноправным членом символического клуба Сергей Олейникова: белорусских футболистов, преодолевших планку 500 игр. Кроме Дмитрия, в клубе сейчас значатся четверо: Сергей Гуренко, Валентин Белькевич, Сергей Олейников и Андрей Зыгмантович. Компания просто великолепная.

Дмитрий Лихтарович, ФК «Батэ»:

Конечно, приятно попасть в такую компанию. Это люди успешные, знаменитые. Я считаю, что не зря прожил футбольную жизнь, еще не до конца, но уже можно сказать, что занимался своим делом. Заканчивать пока не собираюсь, а время покажет.

Что касается повторного четвертьфинального матча между минским «Динамо» и гомельским «ДСК», то итог их противостояния оказался сенсационным. Счет на 42-ой минуте открыло «Динамо». Сергей Кисляк довел преимущество минчан по сумме двух поединков до трех мячей.

Второй тайм перевернул в этой паре все с ног на голову. На 55-ой минуте у гомельчанина Заболоцкого получился отличный выстрел метров с 30. Мяч угодил в перекладину, от нее в спину Александра Сулимы и счет в игре стал равным 1:1.

На исходе игрового часа «ДСК» забил снова. 2:1 и впереди уже гомельчане. Наконец, на второй компенсированной минуте матча, навес с правого фланга привел к фиаско «Динамо». Оставленный на мгновение без опеки Добровалянский забил в ворота минчан третий гол. «ДСК» выигрывает 3:1. Посумме трех игр за счет большего количества мячей, забитых в гостях, выходит в полуфинал.

Сразу по окончании матча состоялась жеребьевка полуфиналистов.