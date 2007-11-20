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Болеем за наших!

20 ноября 2007 17:52
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Ровно сутки остаются до футбольного матча "Беларусь - Голландия".

Исход поединка не поможет нашей команде попасть на ЕВРО-2008, однако и не помешает показать настоящую игру.
Билеты на матч сегодня расходятся, как горячие пирожки. Кто с работы, кто с учебы - сразу к стадиону "Динамо". Конечно, независимо от исхода матча белорусская сборная  ЕВРО-2008 не попадет, но еще может занять четвертую позицию в группе. Но как показывают очереди в кассы, даже такой футбол все равно нам нужен. Олимпийский принцип - главное не победа, а участие, - в футболе не срабатывает. Результат здесь имеет значение. Все рассчитывают на победу.

За чисто спортивным интересом обращаются в кассы. А желающие заработать на игре - в букмекерские конторы. Некоторые после кассы сразу налево - сделать ставку. Основной расчет на голландцев, но попадаются и те, кто ставит на наших. Это еще один из способов поддержать нашу сборную.

Это первый приезд голландцев в Минск после 1995 года. Тогда мы выиграли со счетом 1:0. Кто знает, может и на этот раз удача окажется на белорусской стороне. Многие из тех, кто идет на завтрашний матч, надеются снова ощутить ту неповторимую эйфорию победы.

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