Болеем за наших!

Ровно сутки остаются до футбольного матча "Беларусь - Голландия".

Исход поединка не поможет нашей команде попасть на ЕВРО-2008, однако и не помешает показать настоящую игру.

Билеты на матч сегодня расходятся, как горячие пирожки. Кто с работы, кто с учебы - сразу к стадиону "Динамо". Конечно, независимо от исхода матча белорусская сборная ЕВРО-2008 не попадет, но еще может занять четвертую позицию в группе. Но как показывают очереди в кассы, даже такой футбол все равно нам нужен. Олимпийский принцип - главное не победа, а участие, - в футболе не срабатывает. Результат здесь имеет значение. Все рассчитывают на победу.

За чисто спортивным интересом обращаются в кассы. А желающие заработать на игре - в букмекерские конторы. Некоторые после кассы сразу налево - сделать ставку. Основной расчет на голландцев, но попадаются и те, кто ставит на наших. Это еще один из способов поддержать нашу сборную.

Это первый приезд голландцев в Минск после 1995 года. Тогда мы выиграли со счетом 1:0. Кто знает, может и на этот раз удача окажется на белорусской стороне. Многие из тех, кто идет на завтрашний матч, надеются снова ощутить ту неповторимую эйфорию победы.