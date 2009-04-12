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Более двух тысяч человек поборолись за путёвки на Кубок Европы

12 апреля 2009 13:56
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Республиканский спортивно-оздоровительный праздник, посвященный Году родной земли, стартовал от Мирского замка.

До Ратушной площади в Несвиже – а это дистанция в 32 километра – бег трусцой. В рамках почти марафонского забега провели и Кубок Беларуси по спортивной ходьбе. Он стал отборочным на Кубок Европы, который пройдёт 24-го мая во Франции.

– Лёгкая атлетика – это, наверное, такой вид спорта, который доступен каждому. В любом возрасте им можно заниматься. И нам приятно, что в этом соревновании принимают ежегодно участие, как малыши, так и ветераны, – рассказала телеканалу СТВ пресс-атташе ОО «Белорусская федерация легкой атлетики» Анастасия МАРИНИНА. – Они выходят на старт и это для них и общение, и возможность показать, что в любом возрасте надо вести активный и здоровый образ жизни.

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