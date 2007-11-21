Более 80 иностранных журналистов прибыли в Минск

Представители зарубежных СМИ будут освещать отборочный футбольный матч чемпионата Европы - Беларусь-Голландия.

Для работы на игре заявки на аккредитацию подали около 100 отечественных газет, журналов, радио и телевидения. Кстати, матч на главной спортивной арене страны начнется в 19.00. В кассах стадиона "Динамо" уже продано свыше 7 тысяч билетов.

Организаторы игры считают, что в связи с далеко не футбольной погодой, трибуны, рассчитанные на 40 тысяч зрителей, полностью заполнены не будут, но 10-15 тысяч болельщиков придут поддержать белорусскую сборную в заключительном матче сезона.

Отметим, что голландские футболисты в третий раз сыграют в Минске. И мы желаем победы нашей сборной.

