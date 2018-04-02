Боксёр Дмитрий Асанов стал чемпионом Европы среди спортсменов до 22 лет

Новости Беларуси. Атлет из Молодечно Дмитрий Асанов стал чемпионом Европы по боксу среди спортсменов, не достигших 22 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Соревнования прошли в Румынии. Дмитрий единственный из белорусов сумел дойти до финала и сделать победный удар. Соперником наш атлет не оставил ни единого шанса и уверенно взял золото. Конкуренция была еще какой – более 200 спортсменов.