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Боксёр Дмитрий Асанов стал чемпионом Европы среди спортсменов до 22 лет

02 апреля 2018 15:27
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Новости Беларуси. Атлет из Молодечно Дмитрий Асанов стал чемпионом Европы по боксу среди спортсменов, не достигших 22 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Боксёр Дмитрий Асанов стал чемпионом Европы среди спортсменов до 22 лет-1

Соревнования прошли в Румынии. Дмитрий единственный из белорусов сумел дойти до финала и сделать победный удар. Соперником наш атлет не оставил ни единого шанса и уверенно взял золото. Конкуренция была еще какой – более 200 спортсменов.

# Мировой бокс # Фотофакт

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