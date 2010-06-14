Бокс за Гаити: белорус Дмитрий Адамович и чех Роман Крачик

Дмитрий Адамович – хорошо известный боксер. Один из его последних боев в Минске, который он проиграл по очкам, транслировали в передаче «Профессиональный бокс». Бой он проиграл, но на фоне сильного чешского боксера выглядел неплохо. После того боя он и отправился в Прагу.

В его активе 39 боев, но одержано только 15 побед, 7 из них нокаутом. Потерпел 24 поражения, из которых 14 также досрочно, нокаутом. Этот интересный белорусский боксер проводит бои на очень хорошем уровне. Это и повлияло на его вызов на поединок с романом Крачиком в Прагу.

Роман Крачик очень сильный чешский боксер, возрастной (38 лет), хотя в тяжелой весовой категории возраст менее значителен, чем в других категориях. У него богатый послужной список –35 поединков. Он проиграл всего 3 поединка, один нокаутом. Бой с Дмитрием Адамовичем для чешского боксера – подготовка за титул чемпиона Европы.