Бокс. Турнир в Литве

10 мая Каунасе стартовал традиционный турнир по боксу - Мемориал Шоцикаса.Ежегодно в нем участвует и белорусская сборная. На ринг вновь выйдет Виктор Зуев. Серебряного призера Афин готовят к чемпионату Европы по индивидуальному графику. Он пропустил и <Гран-при> в Чехии, и турнир на призы братьев Кличко в Киеве. Последний раз Зуев выступил в феврале в Бресте на чемпионате Беларуси, который уверенно выиграл. Из основного состава сборной Беларуси в Литву также отправились Михаил Бернадский и Евгений Косматов. Остальные - из резерва национальной команды. Это Виталий Бондаренко, Сергей Евстафьев и Виталий Ягнешик. 10-11 мая в Каунасе прошли предварительные бои. А финальные поединки пройдут в субботу.