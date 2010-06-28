Бой за титул чемпиона мира по версии WBA между украинцами Вячеславом Сенченко и Юрием Нужненко

Вячеслав Сенченко на момент этого боя провел 28 поединков. Причем, одержал 28 побед и 18 из них – победы нокаутом. Можно назвать его типичным панчером в этой весовой категории (66,6 кг).

Вячеслав Сенченко на момент этого боя провел 28 поединков. Причем, одержал 28 побед и 18 из них – победы нокаутом. Можно назвать его типичным панчером в этой весовой категории (66,6 кг).

Юрий Нужненко – нынешний обладатель титула. Вообще, для Украины в этой весовой категории ситуация уникальная. Чемпион мира и первый претендент – боксеры из Украины, бой проходит в Донецке. Это говорит о хорошем и высоком развитии украинской школы профессионального бокса. Лет 5-6 мировой титул безраздельно принадлежит украинцам.

Что касается Юрия Нужненко, то этот боец имеет практически аналогичный рекордс с Сенченко: 29 боев, одержал 28 побед, это при одной ничьей. Можно сказать, что боксеры равные друг другу по силам. Из 28 побед, 13 достиг досрочно. Тяжелый нокаутирующий удар у него тоже есть.