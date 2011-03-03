Бой в легком весе, до 61 кг. Мартин Минси (Великобритания) против Евгения Круглика (Беларусь)

Впервые за полтора года белорус Евгений Круглик вышел на ринг, но потерпел поражение.

Мартин Минси за время выступления на профессиональном ринге провел 16 боев, в которых одержал победы. Из них – 6 нокаутов. Мартин являлся чемпионом IBF среди юниоров. Сейчас владеет титулом Британского содружества в легкой весовой категории.

Евгений Круглик провел 24 боя, в которых одержал 10 побед, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Потерпел 12 поражений и 2 боя закончил вничью. Бой примечателен тем, что перед поединком у Евгений Круглика был полуторогодовой перерыв в спортивной карьере.