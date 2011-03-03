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Бой в легком весе, до 61 кг. Мартин Минси (Великобритания) против Евгения Круглика (Беларусь)

03 марта 2011 11:20
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Впервые за полтора года белорус Евгений Круглик вышел на ринг, но потерпел поражение.

Мартин Минси за время выступления на профессиональном ринге провел 16 боев, в которых одержал победы. Из них – 6 нокаутов. Мартин являлся чемпионом IBF среди юниоров. Сейчас владеет титулом Британского содружества в легкой весовой категории.

Евгений Круглик провел 24 боя, в которых одержал 10 побед, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Потерпел 12 поражений и 2 боя закончил вничью. Бой примечателен тем, что перед поединком у Евгений Круглика был полуторогодовой перерыв в спортивной карьере.

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