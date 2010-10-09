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Бой Саламбека Байсангурова и Александра Червяка: победили гены

09 октября 2010 12:16
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Российский боксер Салам6ек Байсангуров встретился с украинцем Александром Червяком в рейтинговом поединке в категории суперсреднего веса (76 кг 600 г). Оба боксера до этого боя еще не проиграли ни одного своего поединка.

Саламбек Байсангуров, брат известного боксера и чемпиона России Заурбека Байсангурова, родился в Чечне. На профессиональном ринге провел пять боев, в которых неизменно праздновал победу. Три победы одержал досрочно. В российском рейтинге суперсреднего веса занимает десятое место.

Украинский боксер Александр Червяк также одержал победы во всех своих боях. Однако провел на ринге уже восемь поединков, в одном из которых отправил соперника в нокаут. Занимает пятое место в украинском рейтинге боксеров суперсреднего веса.

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