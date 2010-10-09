Бой Саламбека Байсангурова и Александра Червяка: победили гены

Саламбек Байсангуров, брат известного боксера и чемпиона России Заурбека Байсангурова, родился в Чечне. На профессиональном ринге провел пять боев, в которых неизменно праздновал победу. Три победы одержал досрочно. В российском рейтинге суперсреднего веса занимает десятое место.
Украинский боксер Александр Червяк также одержал победы во всех своих боях. Однако провел на ринге уже восемь поединков, в одном из которых отправил соперника в нокаут. Занимает пятое место в украинском рейтинге боксеров суперсреднего веса.