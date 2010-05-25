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Бой между боксерам из Чехии Ладиславом Кутилом и боксером из Великобритании Ником Окатам

25 мая 2010 17:11
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Ник Окат очень опытный боксер, 36 лет. На профессиональном ринге провел 39 поединков, выиграл 8 из них и в 26 проиграл. Большое количество боев и поражений, но очевидцы утверждают, что он не так прост, как кажется по его рекордс.
Что касается боксера из Чехии, то его послужной список 17 побед и только 2 поражения. Всего лишь только 3 победы нокаутом. Может быть, в переходе в тяжелую весовую категорию у него будет получаться больше нокаутировать.

Эти боксеры встречались еще в полутяжелом весе. Тогда проиграл как раз Ладислав Кутил, проиграл техническим нокаутом. Там не было падения, он проиграл из-за травмы руки. Если присмотреть, то на правой руке у него шрам. После того поединка он три года не боксировал. Так что у него такое возвращение, с желанием отомстить.

Бой проходил в Праге, не только рефери в ринге чех, но и три судьи, которые будут выносить решение после этого ринга, так что британский боксер оказался не в простой ситуации. Чех к тому же пользуется приимуществом в весе, более 10 кг. Хотя не всегда преимущество в весе играет роль в победе. Тот, кто полегче — побыстрее, то есть тому нужно работать в контратаке.

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