Бобруйская «Белшина» уже 12 лет не может победить гродненский «Неман»

Последний раз «шинники» обыгрывали «желто-зеленых» аж в 1999 году на родном «Спартаке». С тех пор бобруйские футболисты провели против «Немана» 16 встреч, восемь раз уступив и столько же матчей сведя вничью.

Не выиграла команда Александра Седнева и в субботу. Первый там бобруйско-гродненского противостояние остался за подопечными Александра Корешкова. Гродненские футболисты владели неоспоримым преимуществом, однако поразить ворота бобруйчанина Руслана Копанцова смогли лишь на 44-й минуте поединка. Дебютный мяч в чемпионате провел 16-летний гродненский вундеркинд Павел Савицкий.

За оставшееся время первой половины 88-й номер «Немана» забил еще раз, правда, секундой ранее боковой судья поднял флажок, зафиксировав офсайд.

После антракт уже «Белшина», словно вспомнив свой статус хозяина поля, прижала «желто-зеленых» к воротам. Однако создать что-либо опасное у ворот Сергея Черника у «шинников» долгое время не получалось. Гродненцы, пускай и стояли у своих ворот, но делали это с гордым видом, надежно действуя на приступах к своей штрафной.

Лишь на 71-й минуте хозяевам удалось восстановить равновесие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Дмитрий Ковб воспользовался навесом Вячеслава Горбаненко и установил равенство, 1:1, ставшее окончательным счетом.

Времени для его изменения пускай и оставалось в достатке, но, как оказалось, футболистам для еще хотя бы одного взятия ворот его не хватило.

Что ж, команды уходят на непродолжительную чемпионатную паузу в довольно приподнятом расположении духа. «Красно-черные» и «желто-зеленые» имеют добротные серии без поражений и наверняка хотят закрепить свои успехи в последующих чемпионатных турах.