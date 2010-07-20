Ближайшие матчи национальной и молодежной футбольных сборных Беларуси

Главная команда нашей страны встретится 11 августа в товарищеском поединке с литовцами. Спарринг пройдет в Каунасе.

Затем сборной предстоит старт в отборочном турнире чемпионата Европы. 3 сентября подопечные Бернда Штанге сразятся с французами. Матч состоится в Сен-Дени. 7 сентября белорусы ждут в гости румынских футболистов. Игра пройдет на минском стадионе «Динамо».

Нашей же «молодежке» до окончания группового отборочного турнира чемпионата Европы осталось провести три поединка. 11 августа она сразится с австрийцами — в пригороде Линца, после встретится 3 сентября с шотландцами, а 7 сентября с азербайджанцами. Оба матча пройдут на городском стадионе Борисова.

