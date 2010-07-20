Прямой эфир

Ближайшие матчи национальной и молодежной футбольных сборных Беларуси

20 июля 2010 14:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Главная команда нашей страны встретится 11 августа в товарищеском поединке с литовцами. Спарринг пройдет в Каунасе.

Затем сборной предстоит старт в отборочном турнире чемпионата Европы. 3 сентября подопечные Бернда Штанге сразятся с французами. Матч состоится в Сен-Дени. 7 сентября белорусы ждут в гости румынских футболистов. Игра пройдет на  минском стадионе «Динамо».

Нашей же «молодежке» до окончания группового отборочного турнира чемпионата Европы осталось провести три поединка. 11 августа она сразится с австрийцами — в пригороде Линца, после встретится 3 сентября с шотландцами, а 7 сентября с азербайджанцами. Оба матча пройдут на городском стадионе Борисова.

Другие новости рубрики

Все новости
20 июля 2010 14:28

Смешанные единоборства. В Москве состоятся два финала Восточной и Западной Европы под эгидой M-1 Global

20 июля 2010 14:28

Тур де Франс. Томас Веклер в лидерах

19 июля 2010 19:06

Боксер из Беларуси Сергей Гулякевич отстаивает титул чемпиона Европы в Германии