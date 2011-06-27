Прямой эфир

Благодаря автоголу Артема Косака, «Неман» обыграл в гостях «Витебск»

27 июня 2011 14:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Национальный чемпионат 2011 года стремительно близится к своему экватору, а футболисты «Витебска», которому многочисленные скептики прочили борьбу за выживание, вопреки всяким прогнозам находятся в середине турнирной таблицы.

Элементарный анализ выступления северян в нынешнем чемпионате показывает: команда Сергея Боровского удачней играет на полях соперников. На выезде витебляне до отчетного, 15-го тура, набрали 10 очков из своих 17.

Подправить домашнюю статистику подопечные Сергея Боровского, наверняка, рассчитывали в матче против гродненского «Немана». На то были две причины: во-первых, «Витебск» знает, как обыгрывать «желто-зеленых» (в первом круге в Гродно победили как раз северяне); во-вторых, культурная Минск в день матча, 25 июня, отмечала праздник города. И сколь велико было желание местных футболистов поддержать торжественный настрой говорить не нужно.

Однако порадовать витеблян победой над «Неманом» хозяева не смогли. Пускай и забили единственный мяч во встрече. На 9-й минуте защитник хозяев Артем Косак поразил собственные ворота, тем самым, вывел вперед в счете соперника – 1:0, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В оставшееся до перерыва время, скорее, гости могли увеличить отрыв, чем хозяева восстановить паритет.

А вот вторую половину «Витебск» начал с явным акцентом на атаку. В послеантрактом дебюте Алексей Кучук мог сравнять счет, но пробил прямо в руки Сергею Чернику. Гости же отвечали на активные действия хозяев довольно опасными контратаками. В одной из них гродненский футболист откровенно пожадничал и пробил мимо ворот. А ведь в этой ситуации явно мог сделать передачу партнеру.

Благо для гостей, футбольное правило «не забиваешь ты – забивают тебе» в этот день не сработало. «Неман», благодаря автоголу Артема Косака, выигрывает у «Витебска» на его же территории, 1:0, и подтягивается к заветному пьедесталу на расстояние четырех очков.

А «Витебск» готовится к выездной встрече с «Белшиной» и с надеждой продолжить удачное выступление в гостях.

Другие новости рубрики

Все новости
27 июня 2011 12:34

Сергей Гомонов – звезда минского «Динамо» 80-х гг. и замечательный тренер. 29 июня ему исполнилось бы 50 лет

27 июня 2011 11:46

Проиграв «Гомелю», брестское «Динамо» продлило свою безвыигрышную серию до восьми матчей

27 июня 2011 11:27

Уверенная игра вратаря «Белшины» Руслана Копанцова позволила команде отобрать очки у «Шахтера»