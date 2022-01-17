Билеты на Олимпийские игры в Пекине продаваться не будут. Но кое-кто их всё же получит

Организационный комитет Олимпийских игр в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже, их распределят среди определенных групп населения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такое непопулярное решение объясняется желанием избежать распространения коронавируса. При этом тем, кто все же окажется на аренах, будут предписаны строгие меры безопасности. Напомним, что в сентябре пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила о том, что белый старт состоится без присутствия иностранных болельщиков. Теперь ограничения наложены и на жителей материковой части Китая.