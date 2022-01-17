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Билеты на Олимпийские игры в Пекине продаваться не будут. Но кое-кто их всё же получит

17 января 2022 20:48
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Организационный комитет Олимпийских игр в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже, их распределят среди определенных групп населения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Билеты на Олимпийские игры в Пекине продаваться не будут. Но кое-кто их всё же получит-1

Такое непопулярное решение объясняется желанием избежать распространения коронавируса. При этом тем, кто все же окажется на аренах, будут предписаны строгие меры безопасности. Напомним, что в сентябре пресс-служба Международного олимпийского комитета сообщила о том, что белый старт состоится без присутствия иностранных болельщиков. Теперь ограничения наложены и на жителей материковой части Китая.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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