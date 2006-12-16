Биатлон: состоялся мужской спринт

В австрийском Хохвильцене в самом разгаре третий этап Кубка мира по биатлону. Лучший из белорусов - Сергей Новиков. Отстреляв чисто, по ходу гонки он уступил победителю полторы минуты, и в итоге финишировал 35-ым. Валлиулин - 49. Сыман - 56. Дашкевич - 60. ЖУлев - 69. Чернышев - 96. Но эти цифры вряд ли могут удивить. Это всего лишь сухая статистика. Эмоции поклонникам сегодня дарили совсем другие биатлонисты. Например, Рёш. Немец проводит второй полноценный сезон в кубке мира и, тем не менее, периодически на пьедестале. Сегодня он отдал все силы спринту. В стрельбе не допустил ни одной помарки, а, переступив черту финиша, еще долго отдыхал на снегу. В результате стал промежуточным лидером. С этой позиции его "подвинул" француз Пуаре. Он в отсутствие Бъерндалена расправил крылья. Стремительный бег, чистая стрельба - и он на доли секунды опережает Рёша. Пока первая группа выкладывалась на лыжне и примерялась к медалям, Свэн Фишер неторопливо готовился к гонке. Стартовав в самом конце под 112-ым номером, он провел спринт на пять с плюсом. Заставил здорово поволноваться Пуаре, поднял всех болельщиков с трибун и в итоге завоевал с бронзу.