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Биатлон. Сергей Бочарников занял третье место на Кубке IBU

20 декабря 2018 09:53
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Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке на 20 километров на Кубке IBU в австрийском Обертиллиахе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Сергей Бочарников занял третье место на Кубке IBU-1

Бочарников допустил 1 промах на втором огневом рубеже и проиграл более двух минут победителю французу Симону Фуркаду. Напомним, в Кубке IBU принимают участие спортсмены не попавшие на этап Кубка мира.

Биатлон. Сергей Бочарников занял третье место на Кубке IBU-4

Третий в сезоне этап Кубка мира стартует уже сегодня в чешском городе Нове-Место. В первый день соревнований пройдет спринтерская гонка у мужчин.

# Биатлон # Фотофакт

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