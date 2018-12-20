Биатлон. Сергей Бочарников занял третье место на Кубке IBU

Новости Беларуси. Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке на 20 километров на Кубке IBU в австрийском Обертиллиахе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бочарников допустил 1 промах на втором огневом рубеже и проиграл более двух минут победителю французу Симону Фуркаду. Напомним, в Кубке IBU принимают участие спортсмены не попавшие на этап Кубка мира.