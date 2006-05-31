Биатлон с собаками. И наградами

Во Франции завершился Чемпионат Европы по биатлону с собаками. В соревнованиях приняли участие 20 команд и более ста спортсменов, представляющие силовые ведомства Европы. Одно из призовых мест досталось белорусам - представителям Кинологического центра Вооруженных Сил. Чемпионами не рождаются, а становятся. Чтобы научить собаку выполнять команды и работать в паре, нужен особый подход. Специалисты армейского Кинологического центра со своей задачей справляются на <отлично>. Без призовых мест они не остаются. Вот и сейчас на Чемпионате Европы во Франции наша команда показала хороший результат. Биатлон с собаками - вид спорта необычный. Он представляет собой кросс спортсмена со своим питомцем на 7-9 километров. На всем протяжении дистанции необходимо преодолеть до 24 препятствий. На дистанции есть один огневой рубеж (стрельба из пистолета) и три условных задержания, проводимые по команде инструктора собакой. В этих соревнованиях главное доверие между человеком и животным, тогда и любые препятствия... по зубам. Спортивная команда Кинологического центра Вооруженных Сил заняла третье общекомандное место. А прапорщик Валерий Рык занял третье место в индивидуальном зачете. Он же стал первым на отдельном этапе соревнований - стрельбе.