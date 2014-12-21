Биатлон: Надежда Скардино заняло третье место в масс-старте в Поклюке, Дарья Домрачева сошла с дистанции

Новости Словении. Надежда Скардино стала третьей в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Белорусская биатлонистка без промахов прошла все четыре огневых рубежа и на финише уступила победительнице, Кайсе Мякяряйнен, почти 16 секунд. Финка при этом дважды промахнулась.

Второй на финише была француженка Вискон.

Лидер белорусской команды Дарья Домрачева, выезжая со штрафного круга после первой стрельбы, столкнулась с одной из соперниц и, упав, повредила винтовку.

Замена оружия на втором огневом рубеже не помогла. Допустив четыре промаха, Домрачева в дальнейшем сошла с дистанции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».