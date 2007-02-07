Биатлон - король зимы

6 февраля в итальянском Антхольце в рамках Чемпионата мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 километров. Победителем стал француз Рафаэль Пуаре, не допустивший ни одной ошибки на огневых рубежах. Из 111 участников гонки без дополнительных минут обошлись только трое. Среди них не было короля современного биатлона Оле Эйнера Бъерндалена. В стрельбе норвежец промазал шесть раз и стал 32-ым. "Серебро" на двадцатке завоевал Олимпийский Чемпион Турина немец Михаэль Грайс. "Бронза" у поймавшего кураж чеха Михала Шлезингера. У белорусов лучшего результата добился Александр Сыман. В стрельбе по тарелочкам он был неточен трижды и финишировал 25-ым. Сергею Новикову с пятью промахами удалось занять 34-ое место. Рустам Валлиулин за свои огрехи был наказан шестью штрафными минутами и стал 48-ым. Сергей Дашкевич обошелся без помарок в стрельбе на трех рубежах, однако в заключительной стойке осекся дважды и закончил гонку 55-ым. Из россиян в десятке сильнейших двое: Николай Круглов - 5-ый и Иван Черезов - 6-ой. 7 февраля в расписании чемпионата значится женский марафон на 15 километров.