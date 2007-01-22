Биатлон: Беларусь с первой "бронзой" и первой медалью в этом сезоне

В женском спринте на 7 с половиной километров, открывавшем словенский этап, Наталья Соколова показала свой лучший результат в этом сезоне - стала пятой, отстав от победительницы на 27 секунд.

Это значило, что в сегодняшнем персьюте теоретически она имела неплохой шанс попасть на пьедестал. К счастью, теорию удалось реализовать на практике.

На первый огневой рубеж Соколова приехала в группе лидеров, и, отработав без ошибок, покинула стрельбище второй, уступая россиянке Моисеевой 28 секунд. Удачная, т.е. безошибочная стрельба на второй лежке могла вывести ее в лидеры, поскольку соперницы не обошлись без штрафных кругов. Но не тут-то было: сработал синдром последней мишени: пуля как заговоренная отправилась в "молоко", Соколова ушла на круг и переместилась на 6-ое место. Пропустив вперед таких великих и грозных стреляющих лыжниц, как Вильхельм, Олоффсон, Груббэн белорусской биатолнистке теперь оставалось торопиться и ждать: ждать их осечек, не теряя при этом веры в собственные силы. В третьей стрельбе Соколова оказалась неточной раз, правда, здесь же посыпалась и Груббэн. Наталья - уже четвертая.

Перед заключительной стойкой о "золоте" белорусской пробы можно было забыть - рыжеволосая Кати из Германии - уверенно шла к очередному трофею. И добравшись до стойки, закрыла все мишени. До "серебра" также было не дотянуться: Моисеева пусть и не поразила одну мишень, но времени на круг у нее хватало. Оставалось ждать ошибок от Олимпийской чемпионки - шведки Анны Карин Олофсон. Вероятность этого, казалось, стремилась нулю, ведь ни ветра, ни урагана в Поклюке не наблюдалось, а шведка на ровном месте не спотыкается. Но! Случилось и даже дважды. Соколова, в свою очередь, была предельно внимательной, отстреляла аккуратно и помчалась к бронзовому финишу. По ходу она еще умудрилась отыграть 15 секунд у Моисеевой, но чуда не произошло: гонка закончилась - Беларусь с первой бронзой и первой медалью - в этом сезоне.

Отметим также отличный результат юной Ольги Кудряшовой. На рубежах она ошиблась дважды, но по лыжне катилась очень стремительно, в итоге закончила персьют 8-ой.