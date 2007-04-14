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БГУФК-Моноракурс повстречался с командой Спартак-54

14 апреля 2007 08:59
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14 апреля были сыграны пять из семи запланированных матчей 22-го тура Чемпионата Беларуси по мини-футболу. В Минске БГУФК-Моноракурс встретился с другой столичной командой Спартак-54.

В отличие от Спартака, который прочно завяз в середине турнирной таблицы и едва ли сможет подняться выше седьмого места, студенты всерьез претендуют на бронзовые медали. Стало быть терять очки подопечным Юрия Поклада в подобных матчах противопоказано. Однако спартаковцы в очередной раз доказали что способны в отдельно взятой игре преподнести фавориту неприятный сюрприз. Пожалуй, это была встреча двух равных соперников, к тому же с элементами весьма жесткого мини-футбола. В первом тайме и вовсе был зафиксирован ничейный результат - 1:1. В дебюте второй половины студенты вырвались вперед, однако спартаковцы их настигли. Все решила напряженная концовка, в которой удача все же улыбнулась игрокам БГУФК-Моноракурса. 3:2 сверхважная победа команды Юрия Поклада.

Отметим ничью МАПИДа в Гомеле, а также тяжелую победу Дорожника над Экономистом.

Результаты других матчей тура
БТЭУ (Гомель) - МАПИД (Минск)       2:2
ЭКОНОМИСТ (Минск) - ДОРОЖНИК (Минск)    1:2
ЭНЕРГЕТИК (Новолукомль) - БНТУ (Минск)     7:3
БГУФК-МОНОРАКУРС (Минск) - СПАРТАК-54 (Минск)   3:2
ГОРНЯК (Солигорск) - ИПУТЬ (Добруш)      11:6

ГРАНИТ (Микашевичи) - БОРИСОВ-900 (Борисов) 15 апреля
ЦКК (Светлогорск) - ВИТЕБСКЭНЕРГО (Орша) 15 апреля

Разрыв между МАПИДом и Витебскэнерго составляет восемь очков, причем у оршанцев игра в запасе. Конечно, говорить о возрождении интриги в борьбе за первое место рановато, однако в  ближайших турах МАПИД едва ли обеспечит себе чемпионский титул. Что до бронзовых медалей, то основная борьба похоже развернется между Дорожником и БГУФК-Моноракурсом. 

Турнирная таблица
1.МАПИД             22  60
2.Витебскэнерго   21  52
3.Дорожник 22  45
4. БГУФК-Моноракурс  22  43
5. БТЭУ                     22  39

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