БГУФК-Моноракурс повстречался с командой Спартак-54

14 апреля были сыграны пять из семи запланированных матчей 22-го тура Чемпионата Беларуси по мини-футболу. В Минске БГУФК-Моноракурс встретился с другой столичной командой Спартак-54.

В отличие от Спартака, который прочно завяз в середине турнирной таблицы и едва ли сможет подняться выше седьмого места, студенты всерьез претендуют на бронзовые медали. Стало быть терять очки подопечным Юрия Поклада в подобных матчах противопоказано. Однако спартаковцы в очередной раз доказали что способны в отдельно взятой игре преподнести фавориту неприятный сюрприз. Пожалуй, это была встреча двух равных соперников, к тому же с элементами весьма жесткого мини-футбола. В первом тайме и вовсе был зафиксирован ничейный результат - 1:1. В дебюте второй половины студенты вырвались вперед, однако спартаковцы их настигли. Все решила напряженная концовка, в которой удача все же улыбнулась игрокам БГУФК-Моноракурса. 3:2 сверхважная победа команды Юрия Поклада.

Отметим ничью МАПИДа в Гомеле, а также тяжелую победу Дорожника над Экономистом.

Результаты других матчей тура

БТЭУ (Гомель) - МАПИД (Минск) 2:2

ЭКОНОМИСТ (Минск) - ДОРОЖНИК (Минск) 1:2

ЭНЕРГЕТИК (Новолукомль) - БНТУ (Минск) 7:3

БГУФК-МОНОРАКУРС (Минск) - СПАРТАК-54 (Минск) 3:2

ГОРНЯК (Солигорск) - ИПУТЬ (Добруш) 11:6

ГРАНИТ (Микашевичи) - БОРИСОВ-900 (Борисов) 15 апреля

ЦКК (Светлогорск) - ВИТЕБСКЭНЕРГО (Орша) 15 апреля

Разрыв между МАПИДом и Витебскэнерго составляет восемь очков, причем у оршанцев игра в запасе. Конечно, говорить о возрождении интриги в борьбе за первое место рановато, однако в ближайших турах МАПИД едва ли обеспечит себе чемпионский титул. Что до бронзовых медалей, то основная борьба похоже развернется между Дорожником и БГУФК-Моноракурсом.

Турнирная таблица

1.МАПИД 22 60

2.Витебскэнерго 21 52

3.Дорожник 22 45

4. БГУФК-Моноракурс 22 43

5. БТЭУ 22 39