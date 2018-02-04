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БГК им. Мешкова одолел СКА со счётом 30:27 и вышел на первое место в чемпионате Беларуси

04 февраля 2018 09:51
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Новости Беларуси. Гандболисты БГК имени Мешкова одолели СКА со счётом 30:27. После победы брестчане возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси.

БГК им. Мешкова одолел СКА со счётом 30:27 и вышел на первое место в чемпионате Беларуси-1

Фото: БГК им. А.П.Мешкова

Любители гандбола, лично не присутствовавшие на матче, смогут посмотреть решающее сражение за первенство в стране. Видеозапись игры разместил на своём YouTube-канале Брестский клуб.

# Гандбол

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