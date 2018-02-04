БГК им. Мешкова одолел СКА со счётом 30:27 и вышел на первое место в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. Гандболисты БГК имени Мешкова одолели СКА со счётом 30:27. После победы брестчане возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси.
Новости Беларуси. Гандболисты БГК имени Мешкова одолели СКА со счётом 30:27. После победы брестчане возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси.
Фото: БГК им. А.П.Мешкова
Любители гандбола, лично не присутствовавшие на матче, смогут посмотреть решающее сражение за первенство в стране. Видеозапись игры разместил на своём YouTube-канале Брестский клуб.