Без ряда ключевых игроков ФК «Минск» на своем поле уступил «Шахтеру» – 0:1

16-й игровой день отечественного чемпионата завершался в понедельник столичным поединком между футбольным клубом «Минск» и солигорским «Шахтером».

Взгляд на стартовый протокол матча позволил легко заметить отсутствие в составе хозяев поля ряда стилеобразующих игроков «горожан». Скорее всего, в преддверии ответного матча Лиги Европы против азербайджанского «Олимпика» главком «красно-синих» Виталий Тараканов оставил на скамейке запасных Дениса Сащеко, Евгения Лошанкова, Романа Василюка и автора единственного азербайджанского гола горожан Игоря Воронкова.

Вероятнее всего, именно с этим связано неоспоримое преимущество солигорчан в этом матче, исход которого был решен на 64-й минуте, когда блеснул креативный шахтерский дуэт Александр Алумона – Виктор Сокол. Темнокожий нападающий выступил в роли ассистента, бледнолицый полузащитник – в роли голеодора. Получилось довольно красиво, а, главное, результативно, да и полезно для солигорской команды, ведь этот гол остался во встрече единственным.

«Шахтер» заслуженно побеждает и продолжает погоню за БАТЭ, а «Минск» по-прежнему находится в нижней части турнирной таблицы, занимая после 16 туров девятую строчку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».