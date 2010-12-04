Бесконечные эксперименты с составом в ХК «Юность-Минск» приносят свои плоды

13 очков отрыва от второго места, и 23 – от третьего позволяют «Юности» не особо задумываться о конкретных турнирных обстоятельствах. Поэтому, видимо, Михаил Захаров постоянно пребывает в творческом поиске. То отправит в резерв лидеров, то поменяет сочетание звеньев, то вовсе предложит отдельным игрокам сменить амплуа.

Артем Сенькевич, ХК «Юность»:

Я думаю, что это идет подготовка к континентальному кубку. Большое внимание уделяется игре в обороне.

Если с трибуны смотреть, то видно, что команда перестраивается.

Поединок с «Шинником», например, от звонка до звонка на позиции защитника отыграл Евгений Курилин. Раньше мы его знали исключительно в роли нападающего. Но на командный результат столь радикальный эксперимент негативного влияния не оказал.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Мы сейчас не располагаем защитниками, которые могли бы заменить травмированных игроков. Вот и приходится туда направлять нападающих.

Травмы «Юность» не обходят стороной, но худшее, похоже, позади. Максим Слыш уже тренируется в обычном режиме, а Артем Сенькевич вернулся на лед в матче с «Шинником», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Причем сначала он был тоже заявлен как игрок обороны.



Артем Сенькевич, ХК «Юность»:

Задумка Михаила Михайловича была в том, чтобы я вышел седьмым защитником. Но по ходу матча мы перестроились, и он поставил меня к Заделенову и Захарову в нападение.

Возвращение в игру Сенькевич отметил даже заброшенной шайбой. Но случилось это в третьем периоде, когда гости кураж уже исчерпали.

А начал «Шинник» за здравие, на протяжении двух третей ничем не уступая фавориту. Среди тех, кто тревожил минскую оборону, был заметен Юрий Елисеенко, некогда блиставшего в составе «Гомеля» и «Металлурга». Этот сезон нападающий начинал в фарм-клубе нижегородского «Торпедо», однако был вынужден вернуться на родину.

Юрий Елисеенко, ХК «Шинник»:

Где-то, может, не хватило везения. Где-то не забил, где надо было. Так, в принципе, играл нормально.

Юрий Файков, старший тренер ХК «Шинник»:

Он сам позвонил и предложил свои услуги. Мы за него зацепились. Буквально за пару дней решился этот вопрос.

Он не катался неделю. И я предложил ему самому выбирать: выходить сегодня на лед или нет. Он проявил желание и сыграл очень достойно.

Юрий Елисеенко, ХК «Шинник»:

Больше вариантов не было. «Шинник» откликнулся. Спасибо им большое. Я рад, что здесь играю.

Возможно, новичок поможет «Шиннику» выйти из затянувшегося кризиса и все же решить задачу попадания в плей-офф. По матчу с «Юностью» показалось, что потенциал у «бобров» есть.

Первый период «Юность» выиграла – 2:0, благодаря шайбам Сергея Заделенова и Константина Захарова. Но большего хозяева не добились, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А во второй трети, когда Алексей шагов сократил отставание, поверилось в интригу. Шансы сравнять и выйти вперед у «Шинника» были. А в воротах бобруйской команды стеной стоял Андрей Гаврилов.

Алексей Щебланов, тренер ХК «Юность»:

Счет мог быть больше во втором периоде. Но их вратарь очень хорошо играл. И после его игры команда поверила в свои силы.

Подвели гостей удаления в заключительной трети с легкой руки арбитра Петра Амосова. «Юность» дважды реализовала большинство: постарались Степанов и оформивший дубль Захаров. Потом еще в равных составах забросил Сенькевич. Так что шайба Виктора Шаитона уже ничего изменить не могла – 5:2.

Юрий Файков, старший тренер ХК «Шинник»:

Определенные обстоятельства не позволили нам играть 5 на 5. А против такой команды, как «Юность», играть вчетвером, втроем, это, конечно, проблематично.

Но если матч с «Шинником» – это разминка, то поединок с «Металлургом» – это принципиально. К важной игре в состав минчан вернулся Сергей Еркович, однако выбыл Артем Остроушко, так что Курилину вновь пришлось отрабатывать в обороне. Зато исчезли препятствия в виде лимита на легионеров, и Денис Кочетков смог помочь своей команде. Однако все новшество в «Юности» затмили приобретения сталеваров.

Буквально первого декабря можно было наблюдать Владислава Брызгалова и Андрея Пчелякова в составе «Шинника», и вот – они уже в «Металлурге». Видимо тренерский штаб сталеваров ищет варианты как заменить выбывшего главного бомбардира Андрея Макрова.

Андрея Пчеляков, ХК «Металлург»:

Василий Петрович позвонил и спросил, согласен ли я перейти в его клуб. Я долго не думал и согласился.

Однако видно, что без Макрова «Металлург» не тот. Мало в чем уступив минчанам, гости смогли забросить лишь одну шайбу. Это Илья Казнадей подключился к атаке. Ответ «Юность» сочинила тут же. Алексей Денискин был точен издали. Еще не завершился первый период, как в ворота отлично сыгравшего Мельчакова влетела вторая шайба. Постарался Олег Тимченко. 2:1 – «Металлург» никак не может выиграть у принципиального соперника.

Константин Захаров, ХК «Юность»:

Мы просто выполняем тренерскую установку. Получается, что в каждой игре счет 2:1.

Больше не получилось забить, потому что у них играл сегодня хороший вратарь. А где-то и не повезло. В следующий раз постараемся забить больше.

Матч вызвал большой интерес, в том числе, со стороны специалистов. На трибунах был замечен Андрей Сидоренко и руководители новокузнецкого «Металлурга» Леонид Вайсвель и Анатолий Емелин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кажется, белорусский чемпионат не дал им скучать. «Металлург» боролся до конца. И тот же Илья Докшин мог все исправить. Однако не в этот раз.