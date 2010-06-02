Бернд Штанге призвал болельщиков прийти на футбольный матч Беларусь-Швеция

Футболисты сборной Беларуси 2 июня сыграют с командой Швеции. Товарищеский матч с трехкратными призерами чемпионатов мира пройдет на минском стадионе «Динамо».

Для белорусов эта встреча – третья за последние девять дней. До этого подопечные Бернда Штанге в Австрии сыграли с командами Гондураса и Южной Кореи.

Накануне белорусы и скандинавы тренировались на газоне динамовской арены. На стадионе ожидается много болельщиков. Стражи правопорядка рекомендуют прийти на матч заблаговременно. Возможно ограничение движения транспорта в районе стадиона «Динамо».

Бернд Штанге, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

– Болельщики, приходите на «Динамо». Это очень важно. Мы одна команда – наши футболисты и вы. Думаю, мы сыграем хорошо против команды Швеции. Пожалуйста, приходите.